El presidente de Colombia pide al Gobierno de Ecuador que entregue las actas antes de reconocer la victoria de Noboa

Petro afirma que los observadores enviados desde Colombia para las elecciones le han entregado informes "preocupantes"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este martes al Gobierno de Ecuador que entregue las actas de las elecciones presidenciales celebradas este fin de semana y en las que las cifras oficiales otorgan la victoria de Daniel Noboa, que revalida su mandato, tras conseguir el 55 por ciento de los votos.

"Creo que el Gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, donde ha indicado que los observadores enviados desde Colombia para los comicios le han entregado informes que "son preocupantes".

Petro ha criticado que "la dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha" y que "cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas". Además, algunos observadores extranjeros han tenido que recibir protección "porque tenían temor de no poder salir", mientras que "impidieron la salida del país de un veedor argentino".

Asimismo, ha denunciado que Leónidas Iza, excandidato presidencial del movimiento indigenista Pachakutik que había dado su apoyo a la candidata opositora Luisa González para la segunda vuelta, "fue detenido días antes" de la cita en las urnas. "Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos días antes de las elecciones", ha añadido.

No obstante, ha querido aclarar que quiere "la mejor de las relaciones diplomáticas" con sus vecinos regionales: "Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme", ha manifestado.

Por otro lado, ha advertido de que "en Colombia también hay cosas preocupantes", como el "intento de juzgamiento del Consejo Electoral al presidente, contando con ayuda de magistrados del Consejo de Estado", o "una ruptura total de la Constitución y del fuero constitucional del presidente" y "el comienzo de un golpe de Estado".

"Adicionalmente, la bancada del Pacto Histórico en el Congreso ha sido diezmada. Tratan de impedir que el Pacto Histórico se presente a las elecciones", ha lamentado, indicando que magistrados de la Sala Electoral han "quitado varias personerías de pequeños partidos" e "investigan sin razón a los grandes" para "impedir que se puedan fusionar".