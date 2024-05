La CIJ rechaza adoptar medidas contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México

Quito afirma que la decisión "confirma el carácter innecesario de la solicitud de México"

México dice estar "muy satisfecho" con el resultado, ya que reconoce que la "inviolabilidad de los locales" diplomáticos es "absoluta"



MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado la adopción de medidas provisionales contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, por no entender que no es necesario adoptar ninguna orden de urgencia antes de pronunciarse sobre el fondo del caso iniciado por México.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron el 5 de abril en la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass, implicado en varias causas de corrupción. Este asalto llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a romper relaciones diplomáticas y presentar una denuncia ante la CIJ.

La parte mexicana solicitó al tribunal de La Haya la adopción de medidas provisionales, para que Ecuador dé pasos "apropiados e inmediatos" para garantizar la plena protección de la Embajada y de su personal y se abstenga de cualquier acción que pueda "agravar o ampliar" la disputa, en la que la práctica totalidad de los países de América Latina se han puesto del lado de México.

La CIJ ha determinado que no existe la urgencia alegada por México, tal como ha expuesto en una resolución anunciada este jueves, pese a que sí recuerda que la "inviolabilidad" de las instalaciones y el personal diplomático es de "importancia fundamental" en materia de relaciones internacionales.

MÉXICO Y ECUADOR REACCIONAN A LA DECISIÓN

El Ministerio de Exteriores de Ecuador ha acogido "con beneplácito" la decisión, si bien ha afirmado en un comunicado que "mantiene su posición". "La decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud", ha dicho en un comunicado.

Así, ha afirmado que México presentó su solicitud ante la corte "sin tener en cuenta" que desde el 9 de abril de 2024 Ecuador afirmó que brindaría "plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México", a la par que "permitiría a México retirar" todas las propiedades tanto en los locales como en las residencias privadas de los enviados diplomáticos.

"Entre otras cosas, la corte reconoció la buena fe de Ecuador y dejó con claro que las presentes circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Ecuador se mantiene firme en su lucha contra la corrupción y contra la impunidad y en su compromiso con la justicia", ha zanjado.

Por su parte, el representante mexicano ante la CIJ, Alejandro Celorio, ha subrayado en un comunicado que "el Gobierno de México se siente muy satisfecho" con la decisión de la corte, que ha recordado y hecho un llamamiento "a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta".

"Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país", ha indicado.

Asimismo, ha recalcado que Ecuador, al haber realizado "declaraciones unilaterales ante la corte" que son "jurídicamente vinculantes", ha expresado su compromiso de que no ingresará a las embajadas ecuatorianas.

"La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado", ha zanjado.