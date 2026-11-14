Comisión de DDHH condena los asesinatos a dos candidatos en Ecuador e insta a investigar por "motivación política"

Archivo - Un ciudadano ecuatoriano residente en Madrid emite su voto para la elección presidencial de Ecuador, en el marco de las elecciones generales ecuatorianas celebradas en el centro de exposiciones IFEMA. - Luis Soto / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este viernes los recientes asesinatos a dos candidatos a los próximos comicios locales en Ecuador y ha instado al Gobierno ecuatoriano a investigar una "posible motivación política" en el marco de las elecciones locales del 29 de noviembre.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la CIDH, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos, ha reprobado el asesinato a Ronald Farfán, exalcade de Huaquillas, en la frontera con Perú y candidato a la alcaldía. También el de Cristhian Rugel, candidato a concejal y de Hilda Ruiz, en un ataque armado ocurrido el pasado 9 de noviembre durante un actividad política en el sector de "Los Israelitas", en Huaquillas, en la provincia sureña de El Oro.

Así, la entidad interamericana ha instado al Gobierno encabezado por Daniel Noboa a investigar los hechos con "debida diligencia", incluida su "posible motivación política" en el contexto electoral y a "juzgar y sancionar a los culpables".

En este sentido, la CIDH ha querido recordar que se debe "asegurar la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas" y de "conformidad con sus obligaciones internacionales", señalando la obligación de cumplir con la Convención Americana, que expresa que el "Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos y prevenir ataques contra la vida y la integridad de las personas que participan en actividades políticas".

Durante los últimos procesos electorales y en el contexto de estos comicios locales se han registrado numerosos episodios de violencia política contra candidatos y funcionarios, en especial en provincias como El Oro, Manabí, Guayas o Esmeraldas, donde existe una fuerte presencia de grupos criminales.

El caso más sonado data de 2023, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado durante un acto de campaña. Por este crimen, cinco personas han sido condenadas. Mientras, el autor material de los disparos fue abatido por los servicios de seguridad en el lugar de los hechos y siete sospechosos más fueron asesinados en prisión mientras esperaban el juicio.