Cuba confirma el cese de actividad de su Embajada en Quito tras la expulsión del embajador y su personal diplomático

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Cuba ha anunciado este viernes el cese de la actividad de su Embajada en Quito después de que el Gobierno liderado por Daniel Noboa declarase personas no gratas al embajador cubano en el país, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo.

"Ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática, (el Ministerio) ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito", ha señalado en un comunicado.

La cartera de Exteriores cubana ha indicado así que el inmueble que albergaba la Embajada de Cuba en Ecuador ha "cesado sus funciones como sede diplomática" a partir de las 10 horas (hora de Quito) ante una decisión por parte del país vecino que ha vuelto a catalogar de "arbitraria, injustificada y hostil".

"El Gobierno de Cuba lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del Gobierno del Ecuador, que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países", ha aseverado, agregando que trasladaron la medida de cese a las autoridades en la víspera.

El Gobierno ecuatoriano ha defendido que la expulsión del embajador y el personal diplomático cubanos se produce en el marco de "las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", si bien no ofreció detalles al respecto.

El Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel, que ha defendido el cumplimiento "estricto" de las leyes ecuatorianas por parte de su personal diplomático en este país y "sin inmiscuirse en (sus) asuntos internos", ha sugerido que la decisión de Quito viene dada por "el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del Gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

El presidente ecuatoriano compartió recientemente un vídeo en redes sociales en el que presuntamente un hombre quemaba documentos de la legación diplomática en la terraza de la Embajada cubana. "Parrillada de papeles", sentenciaba Daniel Noboa.