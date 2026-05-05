AMP.- Ecuador reducirá al 75% sus aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio

Archivo - Bandera de Ecuador en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha anunciado este lunes que reducirá al 75% sus aranceles impuestos a las importaciones desde Colombia, apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la tasa arancelaria del 100% anunciada el pasado mes de abril por el país andino, que alegó entonces una supuesta "falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza".

"Por disposición del presidente de la República (de Ecuador), Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia", ha indicado la Presidencia del país en un comunicado en el cual, ha precisado, la medida entrará en vigor "a partir del 1 de junio de 2026".

Esta decisión, según indica el referido texto, "ratifica la apertura" de Quito de "avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza". Todo ello en una guerra comercial librada entre estos dos países que comparten una frontera de unos 586 kilómetros, en la cual se ven afectados productos colombianos como cosméticos, plásticos, repuestos automotrices o medicinas, según recoge el diario digital Primicias.

En respuesta a la denominada 'tasa de seguridad' que elevó Noboa de un 30% a un 50% en febrero y, posteriormente, al 100%, la Casa de Nariño --que aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión-- anunció aranceles "inteligentes" con tarifas diferenciales para 191 productos arribados del vecino país andino. La aplicación de dichos tributos diferenciales --del 35%, 50% y 75%--, según apuntó la Presidencia de Colombia en nota de prensa, dependerá del "grado de producción y abastecimiento interno" siendo, además, la misma "temporal mientras esté vigente la decisión arancelaria del vecino país".

En el caso de los aranceles del 35%, se ven afectados los frijoles, plátanos, medicamentos o preparaciones para alimentación animal; en el del 50% las grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados, los neumáticos, diferentes clases de papel o los sacos y talegas tejidos para envasados, y en el del 75% diferentes variedades de arroz, aceite de palma, azúcar, café, cacao en polvo, artículos de cocina y gasolinas, entre otros.

DESABASTECIMIENTO Y NECESIDAD SOCIAL

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha respondido a través de la ministra de Asuntos Exteriores, Rosa Villavicencio, quien ha afirmado que la medida de Ecuador puede que responda al desabastecimiento y la necesidad social y económica que sufre el país después de las restricciones que ha venido poniendo.

"Con Ecuador estuvimos siempre intentando hablar (...) Buscaremos nuevamente hablar con ellos para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos", ha adelantado la ministra de Exteriores, según recoge el diario 'El Tiempo'.

Antes que el Gobierno colombiano, la candidata ultraconservadora de Centro Democrático a las elecciones del 31 de mayo, Paloma Valencia, se atribuyó el mérito de la decisión del presidente Noboa, después de una conversación telefónica en la que le prometió "cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera", en caso de ganar de vencer en esa cita electoral de final de mes.

"Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno", manifestó Valencia en redes sociales, aprovechando para arremeter contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien "siempre le ha importado más favorecer a los criminales".

La relación de Valencia y Noboa han sido objeto de críticas, en los últimos días, por parte del jefe del Ejecutivo colombiano, quien mantiene grandes tensiones con su homólogo en Quito, hasta el punto de haber anunciado una demanda penal contra este último tras haber cuestionado una supuesta reunión de Petro con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"Sectores de la extrema derecha en Colombia que han viajado a Miami y Quito han construido una especie de estrategia para que gane la extrema derecha de (el expresidente Álvaro) Uribe con su candidata (Paloma Valencia) olvidando que es esa extrema derecha colombiana la principal aliada del narcotráfico", aseguró la víspera el propio líder colombiano en un mensaje publicado en redes sociales en el que reiteraba su hipótesis de que la "alianza Uribe/Noboa" busca "agredir las elecciones".