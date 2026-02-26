El líder del cártel Los Lobos acusa al presidente Noboa de ordenar el asesinato de Villavicencio en 2023

Archivo - Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano asesinado - Europa Press/Contacto/Rodrigo Buendia - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos, ha acusado este jueves al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2003, durante un interrogatorio ante un juzgado de Zaragoza, donde permanece encarcelado desde noviembre de 2025 tras un operativo conjunto de las policías española y ecuatoriana.

'Pipo', uno de los narcos más buscados de Latinoamérica, ha negado su implicación en el crimen en una comparecencia que ha durado 45 minutos y en la que ha respondido solo a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía española, no así las 24 remitidas por las autoridades ecuatorianas, según ha recogido 'El Periódico de Aragón'.

De acuerdo a lo relatado por el máximo jefe de Los Lobos, una persona cercana al actual ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, le reveló que el asesinato de Villavicencio fue una orden de Noboa. Así, el detenido ha recordado que el mandatario calificó su captura como "el objetivo de más alto valor" del Ejecutivo y ha indicado que el difunto diputado tenía un audio que implicaba a Noboa en un caso de menores.

Por ello, ha aprovechado su intervención para advertir de que su vida corre peligro si es extraditado a Ecuador o a Estados Unidos, que considera a Los Lobos como organización terrorista.

El ministro Reimberg ha calificado el testimonio de 'Pipo' de "absurdo", asegurando que sus acusaciones a Noboa responden a que tiene "pánico" de ser extraditado y, en consecuencia, encarcelado "y que ahora sí, pague por sus crímenes". "Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley, de ésta no los salva nadie", ha aseverado en redes sociales.

Por su parte, una de las hijas del dirigente asesinado, Amanda Villavicencio, ha respondido en su cuenta de X con un "miserables". "Los veremos caer. Los Lobos y el correísmo están desesperados", ha agregado. Su hermana Tamia, en la misma red social, ha recalcado que "los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies".

"Ni se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido (el expresidente ecuatoriano Guillermo) Lasso, ahora Noboa. Por suerte mi padre lo dejó diciendo bien clarito", ha subrayado, adjuntando un 'clip' de su padre en el que aseguraba que "que sepan los correístas y el país (que) lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes".

Una jueza envió el pasado octubre a prisión provisional a los dos supuestos autores intelectuales del asesinato en agosto de 2023 del candidato presidencial Villavicencio --el empresario Xavier Jordán y el que fuera dos veces ministro en los gobiernos del expresidente Rafael Correa, José Serrano--, que tuvo lugar a tan solo once días de las elecciones, poniendo de manifiesto el grave problema de seguridad en el país latinoamericano.

Cabe recordar que por este crimen ya fue condenado como autor material otro cabecilla de Los Lobos, Edwing Angulo, alias 'Invisible', y otras cuatro personas.