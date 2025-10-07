Atacan el convoy del presidente de Ecuador y el Gobierno denuncia intento de asesinato contra Noboa

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha denunciado este jueves que un grupo de personas ha atacado el convoy del presidente del país latinoamericano, Daniel Noboa, en la sureña provincia de Cañar y ha adelantado que "todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato".

La Presidencia ecuatoriana, que ha compartido imágenes del incidente a través de su perfil en la red social X, ha criticado que el grupo --que lanzó varias piedras contra el vehículo "en el que viajaban civiles"-- intentaron "impedir por la fuerza la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad" al obedecer "órdenes de radicalización".

"Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente", ha indicado tras asegurar que "los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno nacional".

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ha indicado que "aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas" en el vehículo de presidente. Según declaraciones recogidas por el diario 'Primicias', hasta ahora hay cinco personas detenidas por la Policía, que serán denunciadas por intento de asesinato.