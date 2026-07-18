Ecuador.- Autoridades electorales de Ecuador suspenden al partido correísta la víspera del cierre de candidaturas

Archivo - El expresidente de Ecuador Rafael Correa (archivo) - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha anunciado la suspensión provisional del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), apuesta de los partidarios del expresidente Rafael Correa para las próximas elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, cuando este sábado concluye el plazo para la presentación de candidaturas.

La decisión ha sido adoptada a pedido de Fiscalía por presunto delito de lavado de activos, explica el juez electoral Juan Patricio Maldonado Benítez. El magistrado ha dictado este viernes "suspensión provisional por el plazo de nueve meses" de la organización política. El CNE tiene un plazo estricto de tres días para ejecutar esta suspensión y notificar su cumplimiento al Tribunal.

Dirigentes de Revolución Ciudadana, el partido de Correa, también suspendido durante nueve meses, han criticado la decisión, empezando por el propio expresidente, que ha calificado lo sucedido como "escandaloso". "No existe información, no existen hechos, no existen derechos, no existe ley", ha denunciado.

"Basta un fiscal y autoridades electorales abiertamente corruptas para robarnos las elecciones y la democracia. Actúan con descaro y desparpajo. ¿Qué los hace sentirse tan seguros? El país destrozado por estos cobardes delincuentes", ha añadido.

La excandidata presidencial Luisa González ha acusado al presidente Daniel Noboa de "perseguir políticos y suspender partidos" mientras "los niños y familias viven la violencia sin que a este Gobierno le importe en lo más mínimo".

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, publicó un video en redes sociales para criticar la decisión. "Esto no es democracia: es tiranía", ha acusado antes de apelar a "todas las autoridades, instituciones y sectores democráticos del país para que defiendan las garantías de participación política".

Por su parte, la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, ha subrayado que cuentan con opciones para concurrir pese a esta decisión y que hay otras organizaciones políticas que a nivel territorial están acogiendo candidatos de Revolución Ciudadana.

"Tenemos registro de todas nuestras alianzas... Así que sí. Nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral (...). Nos hemos preparado para todos estos escenarios", ha asegurado en declaraciones al portal Outsiders.