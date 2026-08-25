El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azén, durante una visita a China. - Europa Press/Contacto/Cai Yang

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cuatro partidos de tendencias de izquierda en Ecuador, encuadrada en el bloque Alianza Ciudadana, ha denunciado los intentos de descalificar de las elecciones a candidatos contrarios al presidente, Daniel Noboa.

En una rueda de prensa, distintas corrientes políticas han querido alertar del deterioro democrático que vive Ecuador y en concreto han señalado el hostigamiento a candidatos de izquierdas que sufren recursos judiciales para sacarles de la carrera electoral, caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que busca la reelección en los comicios locales de noviembre de 2026.

En un momento en el que se dirimen las candidaturas que podrán disputar las elecciones, y en medio de amenazas de inhabilitación y presiones fiscales, estos partidos han denunciado una "estrategia de trampas" supuestamente desplegada por el Gobierno de Noboa, quien "si juega limpio, pierde las elecciones". "Por ello prohíbe a organizaciones políticas y a candidatos con condiciones de ganar", ha señalado Natasha Rojas, dirigente de Unidad Democrática, informa el canal de televisión Ecuavisa.

De lado del Partido Socialista, su líder, Gustavo Vallejo, ha señalado sobre el caso de Muñoz que ya lo sancionaron en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). "No hay que olvidar que ya impulsaron un proceso de revocatoria que fracasó", ha indicado sobre la situación judicial al regidor de Quito.

Gabriela Rivadeneira, del partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, ha denunciado que el mayor impacto recae sobre el pueblo ecuatoriano que ve como se limitan sus opciones en las urnas. "El pueblo ecuatoriano no va a poder elegir libremente", ha afirmado Rivadeneira, quien viene señalando a Noboa por "perseguir, proscribir, amenazar y extorsionar".

Como telón de fondo está la situación de la excandidata presidencial 'correísta' Luisa González, que disputó la Presidencia a Noboa, y que ha visto como le ha sido imposible inscribirse como candidata en las elecciones en la provincia de Manabí y que trató de postularse como candidata del partido indigenista Pachakutik.