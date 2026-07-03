Ecuador.- Capturado en Ecuador 'Churrón', líder de la banda criminal Los Choneros y reclamado por narcotráfico en EEUU

Archivo - Policía de Ecuador - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Ecuador han capturado en la ciudad de Guayaquil a Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias 'Churrón', uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Choneros y reclamado por la Justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano ha indicado en un comunicado que el arresto de "este objetivo de alto valor militar", sobre el que pesa una recompensa por parte del Gobierno estadounidense, supone un "golpe más" efectuado por el bloque de seguridad del país.

Todo apunta a que será puesto bajo custodia en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, ubicada en el suroeste del país, para su posterior extradición a Estados Unidos, que ofrecía unos 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) por su captura. 'Churrón' ha sido acusado de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego.

'Churrón', junto con otros dos líderes de Los Choneros, Darío Javier Peñafiel Nieto, alias 'Topo', y José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', han sido imputados por un tribunal de Nueva York también por delitos de narcotráfico. 'Fito', antiguo líder de la banda, fue extraditado en 2025 a territorio estadounidense tras permnacer prófugo varios meses antes de ser detenido de nuevo.

La banda de los Choneros, declarada como terrorista por el Gobierno de Estados Unidos y con sede en Guayaquil, controlaba la actividad criminal en Ecuador hasta finales de 2020, cuando estalló una guerra de bandas por el control del crimen en el país.