El CNE de Ecuador cesa a su presidenta y nombra a José Cabrera Zurita como su sustituto

Archivo - Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador - CNE ECUADOR - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha cesado este jueves a su presidenta, Diana Atamaint, y ha nombrado como sustituto para el cargo a José Cabrera Zurita, consejero del órgano desde 2018, en medio de las tensiones internas dentro del organismo electoral.

"Ecuador demanda instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía y capaces de responder con responsabilidad. Trabajaremos con apertura al diálogo, promoviendo la cooperación entre los actores políticos, las organizaciones sociales y todos quienes comparten el objetivo de fortalecer la democracia en el país", ha dicho Cabrera Zurita al tomar posesión del cargo, según un comunicado del CNE.

La decisión de cesar a Atamaint, que ha estado al frente del CNE durante ocho años, ha sido adoptada con los votos favorables de cuatro consejeros que integran el órgano electoral, según han recogido varios medios ecuatorianos.

Atamaint ha defendido en un comunicado que ha organizado "más de 20 procesos electorales, entre nacionales y locales" durante su mandato, mientras que ha asegurado que su gestión se ha basado en la "cercanía" y en "cumplir el sueño de la participación política en equidad de las mujeres y jóvenes".

"Sé que quedan desafíos por enfrentar, y que el camino que viene exigirá esfuerzos iguales o mayores, fortaleza y voluntad inquebrantable para seguir en esta senda que Ecuador necesita. Yo seguiré luchando desde el espacio en el que me encuentre porque mi compromiso con la democracia no termina con un cargo", ha subrayado.

El cambio se produce a raíz de las críticas que ha recibido Atamaint tras adelantar las elecciones locales al próximo 29 de noviembre tras un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que alertaba sobre los peligros de celebrar los comicios en febrero de 2027 por los efectos del fenómeno climático de El Niño.

El expresidente Rafael Correa aseguró que la medida carecía de sentido, aludiendo a que ni en el contexto de la pandemia de la COVID-19 se produjo una alteración en el calendario electoral. "Todos saben que es puro cuento y que el objetivo es impedir la participación de los partidos opuestos al Gobierno de Noboa", dijo.

Asimismo, el opositor Revolución Ciudadana acusó al CNE de intentar adelantar elecciones sin tener sustento legal. "Advertimos al país y a la comunidad internacional que esta maniobra es inconstitucional y atenta contra la democracia: se está vulnerando el derecho del pueblo a elegir y salir de esta barbarie", afirmó.