Colombia y Ecuador dialogan sobre "seguridad y control fronterizo" en reciente reunión bilateral

Archivo - Colombia y Ecuador abordan sus relaciones, incluidos asuntos de "seguridad y control fronterizo" - POLICÍA ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 26 Mar (EUROPA PRESS)

En una reunión virtual enfocada en fortalecer los lazos bilaterales, especialmente en áreas de seguridad y control fronterizo, las delegaciones de Colombia y Ecuador debatieron recientemente sobre diferentes temas críticos, marcando un paso adelante tras las tensiones experimentadas en días anteriores, incluyendo un intercambio de acusaciones entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Los Ministerios de Exteriores de Colombia y Ecuador emitieron un comunicado conjunto donde destacaron que la conversación involucró a viceministros y embajadores, y cubrió, además de seguridad, temas de comercio, transporte, energía y cooperación judicial. Se subrayó la importancia de trabajar con dedicación para abordar de manera efectiva los desafíos en la frontera, combatir el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada.

Las partes acordaron atender de manera integral los asuntos pendientes en comercio, transporte y energía, así como mejorar las condiciones de presencia y control estatales a lo largo de la frontera compartida. También se comprometieron a agilizar los procesos de cooperación judicial, en línea con los acuerdos internacionales existentes.

Este encuentro viene después de un periodo de crecientes tensiones, iniciado por declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto ataque ecuatoriano en territorio colombiano, que fue firmemente negado por Ecuador. Las discrepancias entre Petro y Noboa se hicieron evidentes, pero la situación se calmó con la confirmación por parte del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, que el incidente con un proyectil encontrado cerca de la frontera fue un accidente.

Este episodio contrasta con la reciente afirmación de confianza mutua y subraya la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación en la frontera para combatir con más eficacia el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, según señaló el ministro colombiano. Ambos países reafirman así su compromiso con el diálogo político, la cooperación y la confianza mutua para garantizar el desarrollo, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.