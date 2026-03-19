Colombia y Ecuador formarán comisión para investigar bomba encontrada en la frontera

Archivo - Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera - ---/Presidencia El Salvador/dpa - Archivo

ECUADOR, 18 Mar (EUROPA PRESS)

Colombia y Ecuador acordaron el pasado miércoles la creación de una comisión técnica binacional con el objetivo de investigar la presencia de un artefacto explosivo encontrado en suelo colombiano cercano a la frontera con Ecuador. Este acuerdo surgió tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien sostuvo que el explosivo pertenecía al ejército ecuatoriano.

El Ministerio de Defensa de Ecuador, mediante un comunicado, hizo saber que se "coordinó la conformación de una comisión técnica binacional para verificar 'in situ' los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano". Este paso se tomó tras una reunión entre el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Henry Delgado, con sus contrapartes colombianas.

En dicha reunión, se intercambió y verificó la información suministrada por ambos países, y se llegó a la conclusión de que la operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Ecuador fue legítima, enmarcada en el conflicto armado no internacional y realizada dentro del territorio ecuatoriano. Además, se reafirmó el compromiso de continuar la lucha contra las mafias de manera firme y decidida, actuando exclusivamente dentro de los límites territoriales de Ecuador.

Este acuerdo surge en respuesta a las sugerencias del presidente Petro, que cuestionó la aparición del artefacto explosivo, el cual, según su visión, no fue obra de grupos armados ilegales, sino del Ejército ecuatoriano. Sin embargo, esta versión fue rechazada por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que la amenaza representada por el artefacto explosivo fue neutralizada y ya no constituye un peligro para la comunidad. Añadió que la investigación proseguirá para esclarecer cómo y por qué el explosivo llegó a territorio colombiano.