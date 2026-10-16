Noboa anuncia que Colombia reinicia la entrega de energía a Ecuador

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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este viernes que Colombia reinicia la entrega de energía, en medio de la crisis energética estructural que sufre el país, dependiente de los embalses de sus centrales hidroeléctricas, y un mes después de que suspendiera las exportaciones de electricidad para hacer frente a las incidencias provocadas por fenómeno 'El Niño'.

Noboa ha emitido un mensaje en redes sociales agradeciendo a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, por reactivar las entregas de energía eléctrica, apenas unos días después de que se registraran nuevos cortes de luz en varias partes de la capital, Quito, Guayaquil, y otras zonas del país.

"En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles", ha escrito Noboa en sus redes sociales.

El pasado 7 de septiembre, Colombia suspendió las exportaciones de electricidad para priorizar el abastecimiento interno ante las posibles incidencias sobre el suministro energético que pudieran ser ocasionadas por 'El Niño'. Las ventas al exterior estaban condicionadas a que estuviera cubierta la demanda nacional.

Del mismo modo, el sistema ecuatoriano dependen en gran medida de los embalses de las principales centrales hidroeléctricas, ubicadas en lugares donde se han venido registrando en los últimos tiempos una importante sequía y falta de lluvias.

Antes de la llegada de Abelardo de la Espriella a Casa Nariño, su antecesor, el expresidente Gustavo Petro cortó también en enero de 2026 las ventas de energía en respuesta a los aranceles que Noboa aplicó a las exportaciones colombianas, aunque reactivó estas entregas en agosto de ese año, pocos días antes de dejar el cargo.