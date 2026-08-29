Condenado a cinco años de cárcel por cohecho el expresidente ecuatoriano Moreno tras ser declarado culpable

Archivo - El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha condenado por unanimidad a cinco años de cárcel al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) tras haber sido declarado el viernes culpable de un delito de cohecho por los pagos de la constructora china Sinohydro para la concesión de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país.

La empresa china habría pagado 76,1 millones de dólares (65,7 millones de euros) en sobornos para adjucarse la obra, cantidad de la que se beneficiaron Moreno y otros 19 acusados, incluida su esposa, Rocío González, en calidad de cómplice. Moreno deberá pagar además 58.026 dólares como reparación.

Moreno, valiéndose de su condición de vicepresidente entre 2007 y 2013, bajo el mandato de Rafael Correa, trató de intervenir en un "ámbito ajeno a su rectoría" con el objetivo de asegurar la financiación del proyecto, a cambio de beneficios económicos, explica la sentencia.

Moreno, Conto Patiño Martínez (empresario y amigo del expresidente), Cai Runguo (exembajador chino y representante de Sinohydro), Yang Huijun (representante de Sinohydro) y Song Dongsheng (representante de Sinohydro) han recibido la condena más dura, de cinco años de prisión. Tres años de prisión han sido impuestos a Luciano Cepeda y Henry Galarza, ambos antiguos gerentes Coca Codo Sinclair. González, Irina Moreno (hija), Guillermo Moreno (hermano) y Edwin Moreno (hermano) ha sido condenados a dos años de cárcel.

"Además, se estableció la reparación integral, la cual incluye la devolución del duplo y del triple de lo recibido, según corresponda; las respectivas disculpas públicas por parte de los procesados; la publicación de la sentencia (...); la suspensión de los derechos de participación de cada procesado por un tiempo igual al de su condena; y, para los exservidores públicos, la incapacidad perpetua para ejercer empleos o cargos públicos", detalla la sentencia.

Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa y al que fuera vicepresidente Jorge Glas de la adjudicación de la central a la empresa china, en unas declaraciones realizadas ante la prensa después de la vista judicial.

"El que firmó el contrato es Rafael Correa Delgado. Él hizo un contrato de gobierno a gobierno (...) ¿En qué momento intervine yo? ¿En la construcción? No. La construcción la hizo, por orden de Rafael Correa, la hizo Jorge Glass (...). No he recibido un solo centavo de Sinohydro", ha asegurado.

Por su parte, Correa ha respondido con un mensaje en sus redes sociales en el que ha calificado al que fuera su 'número dos' de "delincuente" y "sinvergüenza". "Cuán contundentes serán las pruebas y cómo será de corrupto este canalla que, con toda la amiga mediática y los poderes fácticos a su favor, lo declaran culpable. No olviden a (...) toda la caterva de pillos que protegieron a este delincuente. ¡sinvergüenza!", ha agregado.

El juicio arrancó en mayo, días después de que el Moreno regresara a Ecuador para declarar ante la CNJ tras ser imputado por cohecho en relación con este supuesto entramado de corrupción y sobornos en torno a la planta hidroeléctrica más grande del país.

Esta red de corrupción habría operado entre los años 2009 y 2018 y, según la Fiscalía, los pagos ilegales no se realizaron de forma directa sino a través de consultorías "ficticias" y empresas pantalla, además de transferencias bancarias vinculadas al círculo íntimo de Moreno.