El Constitucional de Ecuador aprueba incluir una pregunta sobre la legalización de los casinos en el referéndum

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Ecuador ha aprobado incluir una pregunta sobre la legalización de los casinos en el referéndum previsto para el próximo 16 de noviembre, un proceso en el que la población ecuatoriana será también preguntada por la presencia de bases militares extranjeras, la financiación de las organizaciones políticas y la formación de una Asamblea Constituyente.

La corte ha avalado ahora que se consulte a los votantes por la instalación de casinos en hoteles de cinco estrellas, un tipo de negocio que fue prohibido en 2011 durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

"La corte emitió una decisión favorable únicamente sobre la propuesta de consulta popular para autorizar el funcionamiento de casinos en hoteles de cinco estrellas, modulando algunos de sus considerandos con el fin de garantizar la libertad y claridad del elector", ha indicado el tribunal en un mensaje difundido a través de su cuenta en redes sociales.

Aunque aún no se ha estipulado el contenido definitivo de la papeleta sobre la que votarán los ecuatorianos dentro de dos meses, de momento la corte ha resuelto favorablemente estas tres cuestiones, a las que se suma la consulta para la reforma de la Constitución, que se remonta a 2008.