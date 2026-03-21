La Corte Constitucional de Ecuador avala con condiciones el toque de queda de impuesto por Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corte Constitucional de Ecuador ha dado el visto bueno este viernes al toque de queda establecido en cuatro provincias del país hace una semana por el presidente Daniel Noboa "siempre que se aplique con criterios de razonabilidad y control", por lo que pide que este sea supervisado por el Defensor del Pueblo.

El órgano judicial "ha declarado la constitucionalidad de la suspensión del tránsito nocturno en el marco del estado de excepción vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el horario comprendido entre las 23.00 y las 05.00".

Según ha establecido el Constitucional, el toque de queda decretado por Noboa para facilitar las operaciones contra el crimen es constitucional "siempre que se aplique con criterios de razonabilidad y control". Por ello, el tribunal ha pedido que la medida quede bajo el monitoreo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, así como "la evaluación individual de los casos en los que exista una necesidad ineludible de circulación durante el horario restringido".

En este sentido, la Corte ha estipulado que la medida "no debe afectar la continuidad de servicios esenciales", tales como el de la salud, los servicios de emergencia, sectores estratégicos y el funcionamiento del sistema de justicia y servicios públicos. En definitiva, "su implementación debe respetar los derechos humanos y el debido proceso en todas las actuaciones de la fuerza pública", ha subrayado.

El toque de queda nocturno decretado por Noboa comenzó a aplicarse el pasado 15 de marzo y se prolongará al menos hasta el próximo 30 del mismo mes. El decreto recogía decenas de noticias publicadas por medios ecuatorianos sobre violencia en las calles para justificar la decisión.