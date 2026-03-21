Ecuador deja en manos de España el descubrimiento de una acusación contra Daniel Noboa por el asesinato de Villavicencio

El narcotraficante y líder del cártel de Los Lobos Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo' - MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Ecuador ha expresado su preferencia por que las autoridades judiciales españolas denieguen la petición de la defensa del líder del cártel de Los Lobos, Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', detenido en España, para recibir su testimonio en el que acusa al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, aunque deja en manos de España la decisión final.

Ecuador ha manifestado "su negativa de atender a la solicitud del abogado, en aplicación del principio de especialidad, el cual limita el uso de la información exclusivamente al objeto de la API requerida", ha apuntado la Fiscalía en referencia a las siglas de Asistencia Penal Internacional, un mecanismo de cooperación jurídica internacional. El principio de especialidad limita el uso de los datos únicamente al objeto de la asistencia internacional requerida.

Sin embargo, la propia Fiscalía matiza que son las autoridades judiciales españolas las que deben "resolver lo que estimen pertinente, conforme a su ordenamiento jurídico nacional".

Desde el partido opositor Revolución Ciudadana han advertido de que "alguien no quiere que el país sepa toda la verdad" y su líder y expresidente Rafael Correa ha argumentado que "la Fiscalía General del Estado reconoce que no quiere que se entregue la transcripción y el audio de la declaración de 'Pipo', donde acusa directamente a Daniel Noboa de ser narcotraficante y el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio".

Chavarría acusó el jueves a Noboa de ordenar el asesinato del candidato presidencial durante un interrogatorio ante un juzgado de Zaragoza, donde permanece encarcelado desde noviembre de 2025 tras un operativo conjunto de las policías española y ecuatoriana.

Alias 'Pipo', en su día uno de los narcos más buscados de Latinoamérica, ha negado su implicación en el crimen contra Villavicencio y respondió solo a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía española, no así las 24 remitidas por las autoridades ecuatorianas, según ha recogido 'El Periódico de Aragón'.

Chavarría sostuvo que una persona cercana al actual ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, le reveló que el asesinato de Villavicencio fue por orden de Noboa. Así, el detenido dijo que el mandatario calificó su captura como "el objetivo de más alto valor" del Ejecutivo e indicó que el difunto diputado tenía un audio que implicaba a Noboa en un caso de menores.

Por ello, advirtió de que su vida corre peligro si es extraditado a Ecuador o a Estados Unidos, que considera a Los Lobos como organización terrorista.

El ministro Reimberg ha calificado el testimonio de 'Pipo' de "absurdo", asegurando que sus acusaciones contra Noboa responden a que tiene "pánico" de ser extraditado y, en consecuencia, encarcelado "y que ahora sí, pague por sus crímenes". "Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley, de ésta no los salva nadie", aseveró en redes sociales.

Por su parte, una de las hijas del dirigente asesinado, Amanda Villavicencio, ha respondido en su cuenta de X con un "miserables". "Los veremos caer. Los Lobos y el correísmo están desesperados", ha agregado. Su hermana Tamia, en la misma red social, ha recalcado que "los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies".

"Ni se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido (el expresidente ecuatoriano Guillermo) Lasso, ahora Noboa. Por suerte mi padre lo dejó diciendo bien clarito", ha subrayado, adjuntando un 'clip' de su padre en el que aseguraba que "que sepan los correístas y el país (que) lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes".

Una jueza envió el pasado octubre a prisión provisional a los dos supuestos autores intelectuales del asesinato en agosto de 2023 del candidato presidencial Villavicencio --el empresario Xavier Jordán y el que fuera dos veces ministro en los gobiernos del expresidente Rafael Correa, José Serrano--, que tuvo lugar a tan solo once días de las elecciones, poniendo de manifiesto el grave problema de seguridad en el país latinoamericano.

Cabe recordar que por este crimen ya fue condenado como autor material otro cabecilla de Los Lobos, Edwing Angulo, alias 'Invisible', y otras cuatro personas.