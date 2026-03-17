Destruidos 129 campamentos clandestinos en una operación militar contra la minería ilegal en el sur de Ecuador

Archivo - Miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador en Guayaquil - Europa Press/Contacto/Ricardo Landeta - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ecuador ha llevado a cabo este lunes una operación contra la minería ilegal en el parque nacional Podocarpus, en el sur del país, en la que se han destruido 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas utilizados para la destrucción ilegal de minerales.

"Las operaciones permitieron la destrucción de campamentos clandestinos, bocaminas e infraestructura utilizada para la explotación ilícita de minerales", ha afirmado el Ejército ecuatoriano a través de un comunicado en redes, que cifra en aproximadamente tres millones de dólares el golpe económico a las estructuras logísticas y financieras de los Grupos Armados Organizados (GAO) que operaban estas instalaciones.

Este operativo se ha concentrado en los sectores San Luis, Dos Camas y La Aida, en un área cercana a las 130 hectáreas que son utilizadas para la extracción ilegal de minerales, según señala la comunicación castrense.

Además de destruir campamentos y bocaminas clandestinos, las Fuerzas Armadas han incautado equipos "que permitían sostener esta actividad ilícita en la zona, como explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y diversas herramientas".

Como resultado de la operación militar, las estructuras logísticas y financieras de los Grupos Armados Organizados (GAO) fueron afectadas en aproximadamente 3 millones de dólares, debilitando significativamente su capacidad operativa.

Estas operaciones militares responden a dos objetivos fundamentales: combatir a los Grupos Armados Organizados GAO y sus economías ilícitas y restaurar el equilibrio ambiental, eliminando infraestructuras que generaban contaminación y graves daños ecológicos al Parque Nacional Podocarpus.

El Ejército ha añadido en un segundo comunicado que la ofensiva se ha intensificado hasta entrada la noche, cuando los militares han empleado lanzadores de cohetes para "golpear" a las estructuras criminales que operan en el área.

"Las operaciones nocturnas permiten mantener presión permanente sobre las estructuras criminales, garantizar la protección del ecosistema y evitar que estas organizaciones intenten reactivar sus actividades dentro del parque nacional", ha indicado.

Así, tras la destrucción de los campamentos y bocaminas clandestinas, las Fuerzas Armadas continúan trabajando en la zona como parte de la "fase de seguimiento y aseguramiento" de las áreas que han sido desbastadas por la minería.