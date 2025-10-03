Archivo - Inmediaciones del centro penitenciario de Guayaquil, Ecuador, donde han permanecido miembros de Los Choneros - Europa Press/Contacto/Alejandro Baque - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este jueves la detención de Rolando Gómez Quinde, considerado sucesor de 'Fito' al frente de la banda criminal Los Choneros, en la ciudad colombiana de Medellín, y por el que las autoridades ecuatorianas ofrecían hasta un millón de dólares (más de 850.000 euros) a cambio de información que facilitase su captura.

"Los números siguen hablando: once objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias 'Fede'. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias", ha celebrado en un breve mensaje en su cuenta de X, donde ha adjuntado una imagen del acusado en el momento de su detención, confirmada posteriormente en la misma plataforma por su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Las policías de Colombia y Ecuador han capturado a 'Fede' en un barrio de Medellín, "conocida como cédula ecuatoriana", donde se encontraba bajo una identidad falsa, con el nombre de "Eder Alberto Estacio Gómez", según ha indicado en redes sociales el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien ha destacado una operación conjunta "impecable".

El detenido se fugó el pasado junio de un centro penitenciario en la localidad ecuatoriana de Guayaquil, donde permanecía por cargos de tráfico de drogas y tráfico de armas. Considerado el sucesor de 'Fito' --extraditado a Estados Unidos-- en el grupo criminal Los Choneros, 'Fede' también ejerció de cabecilla en la banda Los Águilas en Ecuador, por lo que ha sido uno de los criminales más buscados por las autoridades.