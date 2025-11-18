Dimite el director de Seguridad Social de Ecuador en medio de críticas por presunto conflicto de intereses

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar José Lama, ha renunciado al cargo en medio de las acusaciones por supuestos pagos millonarios a empresas vinculadas a su familia y tras la derrota del Ejecutivo de Daniel Noboa en el referéndum del pasado domingo, lo que ha provocado cambios en el liderazgo de siete carteras.

"Cierro mi ciclo en el IESS. He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que se marcha "con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos".

En la misma plataforma, ha defendido que "en lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece". "Y yo creo profundamente en este proyecto, en su ética y en su rumbo. Seguiré aportando hasta que se cumplan todas las metas del proyecto", ha asegurado.

La dimisión de Lama, que se ha desempeñado en el puesto desde mayo de este año, ha llegado en medio de las acusaciones por presuntos pagos millonarios a empresas vinculadas a su familia, según recoge el diario ecuatoriano 'Primicias'. Noboa, quien días atrás ratificó su respaldo a Lama y aseguró que "no había evidencia de esas denuncias", ha aceptado ahora su renuncia al cargo.

Este mismo martes, el jefe del Ejecutivo ecuatoriano ha anunciado un total de siete cambios en su gabinete tras su derrota en el referéndum celebrado el domingo sobre cuatro de sus propuestas, entre ellas volver a autorizar la instalación de bases estadounidenses en territorio de Ecuador.

En particular, se han visto afectadas las carteras de Gobierno, Desarrollo Humano, Trabajo, Agricultura, Sanidad, Educación y la secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en lo que ha defendido como una decisión "que busca fortalecer la gestión del Gobierno para atender las necesidades del país".

Los ecuatorianos acudieron este domingo a las urnas para rechazar de manera mayoritaria las cuatro propuestas de Noboa en el referéndum. El 'no' se impuso en la consulta sobre la vuelta de bases extranjeras (60,65 por ciento), en la supresión de la financiación pública de partidos políticos (58,07 por ciento), en la de reducción del número de asambleístas (53,47 por ciento) y en la convocatoria de una asamblea constituyente (61,65 por ciento).