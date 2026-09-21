Ecuador anuncia la detención del "brazo armado" de Los Lobos

Archivo - En el centro de la imagen, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR EN X - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha anunciado la detención de Hermes Ponce, conocido como 'La Muerte', el considerado "brazo armado" de la organización criminal Los Lobos, catalogada como grupo terrorista. "Un monstruo que hacía cavar a sus víctimas sus propias tumbas", ha dicho.

"El descuartizador que obligaba a sus víctimas a cavar su propia tumba y luego las asesinaba y desmembraba para enterrarlas cerca de bananeras", ha anunciado el ministro de Defensa en sus redes sociales, en las que ha compartido imágenes de Ponce, arrestado este domingo en la ciudad de Naranjal, en la provincia de Guayas.

"Para estos delincuentes, la cárcel o el infierno", ha manifestado Loffredo, que se ha dirigido a su compañero de gabinete, el ministro del Interior, John Reimberg, para pedirle que envíe a Ponce a "pudrirse" a la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, proyecto penitenciario estrella del presidente Daniel Noboa.

Loffredo ha detallado que Ponce, de nacionalidad venezolana, está relacionado con delitos de secuestro, extorsión, asesinato e intimidación. Los Lobos es una de las más de veinte organizaciones criminales que Noboa incluyó en enero de 2024 en un listado de grupos terroristas, como Los Choneros.

La inclusión en el listado terrorista de este tipo de grupos criminales, que pasaron de ser meras bandas delictivas a operadores logísticos y enlaces de otras organizaciones mayores como los cárteles mexicanos o a la mafia albanesa, responde a la peor crisis de seguridad y violencia en la historia reciente del país.

La falta de control en las cárceles, ilustrada con la fuga de los líderes de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'; y el de Los Lobos, Fabricio Colón Pico, conocido como 'Capitán Pico'; o la irrupción de hombres armados en un programa de televisión, fueron otros detonantes de esta nuevo plan de gobierno.