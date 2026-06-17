Ecuador anuncia la detención en Colombia del hermano de 'Fito', líder de Los Choneros

Archivo - Los ministros de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo Rendon (i), y del Interior, John Reimberg (c), en una visita al CECOT, en El Salvador. - ---/Presidencia El Salvador/dpa - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha anunciado la detención este miércoles de Javier Macías Villamar, hermano del jefe de Los Choneros, José Macías Villamar, alias 'Fito', extraditado a Estados Unidos donde ha sido procesado por narcotráfico y delitos de crimen organizado.

En el marco de la operación 'Cazador', Reimberg ha celebrado la captura de 'Javi', como se le conoce el mundo criminal al hermano del jefe de Los Choneros. El arresto se ha llevado a cabo en colaboración con las autoridades de Colombia, ha explicado Reimberg en un mensaje en sus redes sociales.

"El círculo se cierra", se ha congratulado el ministro. Reimberg ha detallado que 'Javi', sobre quien pesaba una orden roja de arresto de la Interpol, está involucrado en casos de lavado de dinero y delincuencia organizada y residía en Colombia bajo una identidad falsa.

Requerido por las autoridades ecuatorianas, está por ver cuál será finalmente el destino de 'Javi'. Mientras tanto, su hermano aceptó en julio de 2025 su extradición a Estados Unidos donde es requerido por siete cargos de tráfico de drogas y de armas. Tras fugarse en 2013, fue recapturado en junio del año pasado.

Su internamiento plantea interrogantes sobre el futuro cercano del grupo criminal que lidera desde hace menos de cinco años y que ya quedó descabezado en 2023 con la muerte de otro de sus principales jefes, Júnior Roldán, alias 'JR'.