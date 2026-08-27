Ecuador asegura preparar con Colombia y EEUU operaciones conjuntas contra grupos vinculados con el narcotráfico

Archivo - Bandera de Ecuador en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha adelantado que está preparándose, junto a Colombia y Estados Unidos, para llevar a cabo operaciones militares contra grupos armados implicados en el narcotráfico en la zona de la frontera con territorio colombiano, para lo cual ha mantenido ya contactos con las nuevas autoridades en Bogotá.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, ha señalado en una entrevista concedida a la emisora Radio Sucesos que mantuvo recientemente una conversación con su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, para abordar "operaciones sostenidas" en "el cordón de frontera norte".

Así, ha detallado que las conversaciones incluyeron la posibilidad de desplegar "equipos que tengan una autonomía para tomar decisiones cuando haya objetivos", en lo que ha descrito como "blanco de oportunidad". "No necesariamente son operaciones planificadas, sino que surgen de un patrullaje, de un sobrevuelo, de una vigilancia con dron", ha dicho.

Loffredo ha subrayado que el objetivo es que las unidades de ambos países puedan "actuar en conjunto" en esos casos para "tomar acción contra los grupos armados irregulares que operan en ese sector", al tiempo que ha especificado que abordó también con Bogotá "la posibilidad de puestos de mando unificados para estas operaciones de vigilancia".

"Estamos ya avanzando en estos temas y es uno de los temas que vamos a tratar con el general (Francis) Donovan --comandante del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)--, porque Estados Unidos también viene a formar parte de las estrategias que vamos a hacer de operaciones en la zona fronteriza con Colombia", ha puntualizado.

En este sentido, ha argumentado que en la actualidad existe una "oportunidad dorada" y ha remarcado que los gobiernos de ambos países están "decididos" a combatir a estas organizaciones. "Tenemos el apoyo de Estados Unidos", ha esgrimido Loffredo.

Ecuador y Colombia han protagonizado un acercamiento tras la reciente toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo De la Espriella. Ambos países son además parte del Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con dirigentes conservadores latinoamericanos para combatir a organizaciones criminales.