Ecuador comienza toque de queda de diez días en cinco provincias para frenar los altos índices de criminalidad

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante un evento que conmemora el 88º aniversario de la Policía Naciona, 2 de marzo 2026 (archivo) - Isaac Castillo/Ecuador President / Zuma Press / Eu

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecuador ha iniciado este domingo su cuarto periodo de toque de queda en lo que va de año, esta vez de diez días, entre el 1 y 10 de noviembre, en cinco provincias de costa ecuatorianas como parte de las "operaciones especiales" que adelantó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hace unas semanas, para contener los altos índices de criminalidad del país.

En esta ocasión, las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas tendrán un toque de queda que ha empezado este domingo 1 de noviembre a las 00.00 horas (hora local) hasta el próximo martes 10 de noviembre. En la práctica, la restricción comienza a la medianoche y termina a las 05.00 horas (hora local), según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Comercio'.

Durante el horario establecido, el decreto aprobado por Noboa suspende la libertad de tránsito en las cinco provincias, pero dispone de controles para las situaciones de necesidad o emergencia. Además, ordena coordinar la continuidad de los servicios públicos, la administración de la Justicia y los sectores estratégicos para facilitar la movilidad del personal, vehículos y operaciones que atiendan emergencias.

Las siete provincias costeras de Ecuador son las que más tiempo llevan sujetas a las medidas de excepción que vienen aplicando el Gobierno para contener los altos índices de criminalidad, con toques de queda y operaciones militares constantes.

Estas medidas vienen funcionando a medida que "la gente se siente más tranquila", según explicó el mandatario hace una semanas, sosteniendo que gracias a estas restricciones ha caído un 40% el número de delitos y han descendido las extorsiones.

Con esta, ya son cuatro los toque de queda que se han aplicado en lo que va de 2026 y llegará un mes después del que rigió en la provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que han concentrado casi de forma continua las restricciones de movimiento y los estados de excepción, que datan desde enero de 2024.