Ecuador.- Ecuador confirma que extraditará a EEUU al hijo del expresidente Bucaram por delitos de narcotráfico

En el centro de la imagen, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (archivo) - MINISTRO ECUATORIANO JOHN REIMBERG EN X

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha confirmado este viernes que en las próximas semanas se hará efectiva la extradición de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, acusado de narcotráfico.

Bucaram Pulley se encuentra detenido en Ecuador junto a sus supuestos socios, William José Briones López y Geovanny Fernández Menéndez, por petición de Estados Unidos a la espera de que llegue de manera formal la solicitud de extradición.

Reimberg ha explicado que una vez se reciba dicha solicitud, se celebrará una audiencia con los detenidos a quienes se informará de la misma. "Es un proceso que puede durar unas semanas más", ha señalado en una entrevista para TC Televisión.

Además de estas tres personas, Estados Unidos ha reclamado a otras dos personas que harían parte también de esta trama, Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, padre e hijo, respectivamente, empresarios pesqueros con pasado en la política ecuatoriana. Los dos se encuentran retenidos en Panamá.

Con respecto a este asunto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha señalado que el caso evidencia los vínculos entre el crimen organizado y la "antigua política" y que su Gobierno actuará caiga quien caiga. "Nosotros no podemos hacer la vista gorda (...) Yo no quedo como cómplice (...) Si yo empiezo a actuar como en el pasado, mato el futuro de Ecuador", ha dicho en otra entrevista para FM Mundo.