Ecuador declara como grupo terrorista al Cártel de los Soles, relacionado con Nicolás Maduro

ECUADOR, 15 Aug (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, emitió este jueves un decreto donde declara como organización terrorista al Cártel de los Soles, en una acción que sigue los pasos de Estados Unidos que a finales del pasado mes de julio ya tomó una medida similar. Según las autoridades norteamericanas, este grupo tiene vínculos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde la Presidencia ecuatoriana, se alegó que el Cártel de los Soles representa una severa amenaza a la seguridad nacional, al orden constitucional y a la soberanía e integridad del Estado ecuatoriano. Debido a este riesgo percibido, el decreto presidencial instruye al Centro Nacional de Inteligencia a evaluar la influencia que esta agrupación criminal tiene sobre los grupos armados organizados dentro de Ecuador. Además, se le otorga la facultad de coordinar esfuerzos con la inteligencia de otras naciones para potenciar la lucha en contra de estas redes delictivas.

La administración estadounidense, hace apenas una semana, incrementó a más de 40 millones de euros la recompensa por información que contribuya a la captura de Maduro. El mandatario venezolano está acusado por Estados Unidos de ser uno de los principales narcotraficantes globales, operando a través de estructuras criminales como el Tren de Aragua y liderando el Cártel de los Soles. Este último fue designado como organización terrorista el 25 de julio por Washington, destacando la grave amenaza que supone para la seguridad internacional.