Ecuador exigirá visados temporales de transeúnte a los nacionales de 45 países a partir del 1 de septiembre

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha anunciado este sábado que, a partir del próximo lunes 1 de septiembre, exigirá a los ciudadanos de hasta 45 países que presenten un visado temporal de transeúnte para ingresar en el país a fin de realizar un control migratorio más efectivo y ha estimado que su coste rondará los 80 dólares (algo menos de 70 euros).

"A partir del 1 de septiembre de 2025, el Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, a aquellos nacionales de los países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país", ha informado el Ministerio de Exteriores ecuatoriano en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Exteriores explica en la nota que la tramitación del mencionado permiso puede realizarse en línea "desde cualquier parte del mundo" y ha desglosado su coste, aclarando que 50 dólares del total a abonar corresponden al formulario de solicitud y los 30 restantes, al visado en sí.

"La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio. El Gobierno del Ecuador reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente", concluye el escrito ministerial.

En concreto, el listado de países cuyos nacionales habrán de acogerse a esta nueva medida incluye los siguientes Estados: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Malí, Costa de Marfil, Birmania, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y China.