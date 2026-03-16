Ecuador moviliza a 75.000 uniformados tras comenzar su toque de queda contra el crimen organizado

Archivo - Un policía en Ecuador. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Veronica Lombeida - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las provincias ecuatorianas de Guayas (suroeste), Los Ríos (centro), El Oro (sur) y Santo Domingo de los Tsáchilas (norte) se regirán desde este domingo y hasta el 31 de marzo bajo las normas del toque de queda declarado en el país con el objetivo declarado por el Ejecutivo de acabar con la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico.

Para ello, en una nueva etapa de su denominada "Ofensiva total", el Gobierno de Daniel Noboa ha desplegado a cerca de 75.000 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos más de 30.000 militares y más de 35.000 policías. En este tiempo se "priorizará" a las referidas provincias donde el toque de queda estará vigente entre las 23.00 y las 5.00 horas (entre las 5.00 y las 11.00 horas, según el uso horario español).

"Vamos a recuperar el control de los espacios donde las mafias han intentado imponerse y proteger a las familias ecuatorianas", ha asegurado el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, en un vídeo publicado una hora antes del inicio del toque de queda desde el puesto de mando de las Fuerzas Armadas instaladas en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

Del mismo modo, tras avanzar que las operaciones contra la minería ilegal, los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico "se intensificarán en todo el territorio nacional", el responsable de la cartera de Defensa ha pedido la "colaboración" y "respeto" de la ciudadanía "a las disposiciones".

Como recomendaciones para la ciudadanía a tener en cuenta durante el toque de queda, las autoridades ecuatorianas han instado a la población a "respetar" el horario de restricción de la movilidad, a permanecer en su domicilio durante el toque de queda, a cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades y a comunicar emergencias a los canales oficiales.

Además, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha señalado, en declaraciones recogidas por el diario digital 'Primicias', que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI), se encuentran en el país coordinando acciones con las autoridades locales, apenas cuatro días después de que la agencia inaugurara su primera oficina en Quito con la firma de un memorando con el Ministerio de Interior ecuatoriano, en un nuevo avance en la cooperación en seguridad entre ambos gobiernos.

Cabe recordar que fue en el año 2024 cuando Noboa reconoció, a través de un decreto, la existencia de un conflicto armado interno, dada la presencia de grupos organizados y hostiles a lo largo del territorio nacional.