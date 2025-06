Ecuador ofrece un millón de dólares a los policías que capturen o "den de baja" a 'Fede', líder de Las Águilas

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha anunciado una recompensa de un millón de dólares a los policías o miembros de las Fuerzas Armadas que logren capturar o "dar de baja" a Rolando Gómez Quinde, alias 'Fede', líder del grupo criminal Las Águilas, después de que este fin de semana lograra fugarse de una cárcel de Guayaquil.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, han hecho el anuncio a través de redes sociales, en el que han definido a 'Fede' como "uno de los criminales más buscados y peligrosos de Ecuador", quien ha estado al frente de "estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror".

Loffredo ha invitado a la ciudadanía a dar información verificada que pueda permitir su detención y ha prometido "absoluta reserva" a quienes decidan dar el paso, mientras que ha sido Reimberg quien ha anunciado que serán recompensados los miembros de las fuerzas del orden que participen en el operativo contra 'Fede'.

"No hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde", ha incidido el ministro del Interior, un día después de que la Fiscalía ordenara el arresto de una veintena de personas relacionadas con esta fuga, entre ellas varios militares y dos funcionarios penitenciarios.

Este sábado, el presidente Daniel Noboa informó de la fuga de 'Fede' un día antes y acusó de "complicidad" entre los funcionarios de la prisión. "Esto no es solo una fuga. Es traición y la traición se reprime", dijo.

Las Águilas es uno de los 22 grupos criminales que Noboa incluyó en su lista de organizaciones terroristas, en el marco de la convocatoria del estado de conmoción interna, vigente desde enero de 2024.