Los ecuatorianos votan a favor de frenar la explotación petrolera y minera en dos zonas con gran biodiversidad

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ecuatorianos ha votado no permitir la explotación petrolera en el Parque Nacional del Yasuní --una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta-- y la minera en el Chocó Andino, en las consultas populares que se han celebrado este domingo a la par que las elecciones generales.

En la consulta popular a nivel nacional por la cuestión del Yasuní, se ha preguntado a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en que el Gobierno mantuviera el crudo del conocido como Bloque 43 o ITT, indefinidamente en el subsuelo. Casi el 49 por ciento ha dicho que sí.

En caso de confirmarse estos resultados, tal y como estableció el Tribunal Constitucional, se llevará a cabo un retiro gradual y ordenado de todas las actividades relacionadas con la explotación de crudo en un plazo máximo de un año

En las cuatro preguntas del otro referéndum también se ha impuesto el 'sí' con porcentajes que superan el 67 por ciento de los votos. En esta segunda consulta se cuestionaba a los habitantes de la capital, Quito, si estaban de acuerdo con la prohibición de la explotación minera en la reserva natural del Chocó Andino.

La victoria del 'sí' en esta consulta, no obstante, no tiene efectos retroactivos, tal y como aclaró el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, y solo contará para el futuro, no otorgando nuevas concesiones ni siquiera de exploración. Las ya entregadas --independientemente de la fase en la que se encuentren-- continuarán porque fueron adquiridas bajo un régimen anterior.