EEUU ofrece 4,2 millones de euros por un líder de la banda ecuatoriana Los Choneros

Archivo - Bandera de Ecuador - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves una recompensa de cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) por información sobre el líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias 'Churrón'.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ha informado de la recompensa indicando que el primer miembro de Los Choneros que aparece en la lista de Programa de Recompensas de Narcóticos "participa en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para la mencionada banda.

Bermúdez fue acusado en junio de este año junto a otros dos líderes de Los Choneros por un tribunal de Nueva York por conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico. Actualmente, es el único de los tres que permanece prófugo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, designó en septiembre a Los Choneros como organización terrorista extranjera, más de un año y medio después de que el Gobierno ecuatoriano hiciera lo propio. La banda, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al cartel de Sinaloa y controla rutas de tráfico de cocaína en el país latinoamericano.