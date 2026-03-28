Ecuador.- El Ejército de Ecuador bombardea posiciones de la minería ilegal próximas a la frontera con Colombia

Archivo - Policía de Ecuador en la frontera con Colombia - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ecuador ha bombardeado este viernes posiciones de la minería ilegal en las inmediaciones de Tulcán, en la provincia de Calchi, en la frontera con Colombia, tras la crisis diplomática abierta la semana pasada con el país vecino por los bombardeos contra grupos criminales en la frontera.

Estos ataques se encuadran en las operaciones que las Fuerzas Armadas ecuatorianas llevan a cabo en la zona "con un alto impacto en contra de la minería ilegal", según ha informado el Ejército en redes sociales.

En el marco de estas operaciones, los soldados han empleado "un sistema de armas combinadas", con tropas de élite por tierra, tiro de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados (tanques), con el objetivo de "frenar la minería ilegal", según la comunicación castrense.

Las autoridades militares de Ecuador han subrayado que la minería ilegal se trata de una actividad que "genera graves impactos ambientales, afecta fuentes hídricas y vulnera la seguridad en la frontera norte" con Colombia.

Este nuevo operativo próximo a la frontera se produce una semana después de la crisis diplomática que se abrió entre Ecuador y Colombia cuando el presidente de este último, Gustavo Petro, dejó entrever que Ecuador habría atacado territorio colombiano en una operación contra grupos armados, extremo rechazado de manera categórica por las autoridades del país vecino.

En ese momento comenzó un cruce de declaraciones y reproches entre Petro y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, evidenciando una vez más las diferencias que ambos mantienen desde hace tiempo.

Finalmente, una comisión formada por ambos países para esclarecer lo ocurrido concluyó que el proyectil no tenía como objetivo territorio colombiano, sino que se trató de un accidente al haber rebotado unos 210 kilómetros desde Ecuador hasta su país vecino.