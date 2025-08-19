Exfuncionarios afines a Correa señalados como cerebros del asesinato de Villavicencio por la Fiscalía

Archivo - Ecuador.- La Fiscalía señala a excargos correístas como autores intelectuales del asesinato del candidato Villavicencio - Europa Press/Contacto/Rodrigo Buendia - Archivo

ECUADOR, 19 Aug (EUROPA PRESS)

En un anuncio reciente por parte de la Fiscalía de Ecuador, se ha dado a conocer la intención de imputar a cuatro individuos, presuntos autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, sucedido en agosto de 2023 durante un evento de campaña. Entre los señalados se encuentran figuras vinculadas al correísmo, destacando al exministro del Interior, José Serrano.

Ana Hidalgo, fiscal encargada del caso denominado 'Magnicidio FV', también requirió la presencia de Ronny Aleaga, exdiputado de Revolución Ciudadana, y de Daniel Salcedo y Xavier Jordán, ambos implicados en otro caso denominado 'Metástasis', que explora conexiones de funcionarios públicos con actividades de narcotráfico.

La solicitud de la fiscalía surge tras una "minuciosa investigación", que sostiene haber hallado evidencia suficiente para presumir la participación de estos individuos en el crimen, según se consulta en un comunicado emitido por la entidad.

Un testigo protegido había incluido al exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena en la prisión de La Roca de Guayaquil por corrupción, en las acusaciones; sin embargo, Glas no fue finalmente incluido en la lista de los implicados.

Recientemente, Salcedo, quien ya tienen antecedentes penales y se encuentra cumpliendo una condena en Quito, aseveró que Jordán fue el responsable de financiar el homicidio de Villavicencio. Por otra parte, Aleaga está actualmente en paradero desconocido, mientras que Serrano fue capturado en Miami, a la espera de su repatriación, y Jordán, aún estando libre, es considerado fugitivo por su vinculación con el caso 'Metástasis'.

Este asesinato, acontecido solo once días antes de las elecciones, resaltó el deterioro en materia de seguridad que vive Ecuador, un país que hasta hace poco era considerado uno de los más seguros de la región. Por este lamentable suceso, ya hubo condenas a cinco individuos como autores materiales, incluyendo a Edwing Angulo, alias 'Invisible', identificado como líder de la organización criminal Los Lobos.