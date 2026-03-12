El FBI inaugura su primera oficina en territorio ecuatoriano

El ministerio de Interior y la vicepresidenta ecuatorianos, John Reimberg y María José Pinto, con el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Ecuador, Lawrence Petroni, y el director regional del FBI, Allen Pack, firman un memorando bilateral - EMBAJADA DE EEUU EN ECUADOR

ECUADOR, 12 Mar (EUROPA PRESS)

Ecuador y Estados Unidos estrecharon lazos este miércoles mediante la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Interior de Ecuador y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE.UU., marcando la apertura de la primera oficina del FBI en el país, una iniciativa que hasta la fecha dependía de la delegación situada en Bogotá, Colombia. Este paso representa un avance significativo en materia de seguridad y cooperación entre ambos países.

Durante la ceremonia de firma, el encargado de negocios de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni, destacó la importancia de este memorando y la creación de la unidad de confianza del FBI. "Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo", declaró Petroni, evidenciando las expectativas puestas en este acuerdo para combatir el crimen organizado.

Por su parte, el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg, resaltó la alianza como un "paso firme en la lucha contra el crimen organizado transnacional". Mediante redes sociales, Reimberg argumenta que este compromiso "permitirá potenciar el intercambio investigativo y enfrentar con mayor eficacia a las redes criminales".

Este entendimiento también ha sido valorado positivamente por la vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, quien enfatizó en el aspecto de la confianza y el trabajo conjunto, componentes cruciales de este memorando. "Cuando las democracias trabajan juntas, el crimen pierde terreno", añadió.

La ceremónica contó con la presencia del director regional del FBI, Allen Pack, y simboliza un nuevo horizonte en la cooperación bilateral en seguridad entre los gobiernos de Daniel Noboa y Donald Trump. Este acercamiento se ha manifestado en acciones concretas como las operaciones recientes contra "organizaciones terroristas" y el despliegue de personal militar estadounidense en Ecuador para combatir el "narcoterrorismo", una iniciativa que se produce tras el rechazo electoral ecuatoriano al regreso de las bases militares estadounidenses en el país.