El Gobierno de Ecuador investiga posibles fallos internos en la seguridad del convoy de Noboa

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha puesto en marcha una investigación interna para dilucidar si se produjeron fallos en el operativo de seguridad del presidente Daniel Noboa, cuyo vehículo fue atacado el martes a su paso por Cañar, según ha confirmado el ministro del Interior, John Reimberg.

"Hay una investigación que se sigue casa adentro, obviamente Casa Militar tendrá que demostrar la seguridad que había para que el presidente pase", ha contado el ministro del Interior, según recoge la cadena Ecuavisa.

La seguridad del mandatario ecuatoriano depende de la Casa Militar Presidencial, que ha de encargarse de planificar y ejecutar las operaciones que velen por su bienestar y el de su familia tanto fuera como dentro de país.

Noboa llegó en helicóptero hasta la localidad de El Tambo, ubicada en la provincia de Cañar, una de las zonas en conflicto estas últimas semanas, en medio de las protestas de los grupos indígenas en contra de las políticas del Gobierno.

Desde allí, Noboa tomó un vehículo blindado rumbo a la ciudad cercana de Cuenca. Sin embargo, la delegación fue apedreada --las autoridades hablaron incluso de "signos de bala" en la carrocería del coche-- por una multitud que se había congregado en la zona antes incluso de que el helicóptero tomara tierra.

Se trata del tercer ataque que sufre la caravana presidencial desde finales de septiembre, después de los de Otavalo e Imbabura, áreas con fuertes movilizaciones y muestras de rechazo a la gestión del Gobierno.

Precisamente, la Conferencia de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha acusado al Gobierno de utilizar estos desplazamientos como "provocación política" para "criminalizar" la protesta y al movimiento indígena.

Por el incidente del miércoles, cinco personas --que niegan haber estado en el lugar de los hechos-- fueron detenidas. Sin embargo, han sido liberadas después de que una jueza declarara "ilegal" los arrestos por violar el debido proceso.