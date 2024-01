Ecuador.- El Gobierno de Perú asegura que las armas incautadas en Ecuador no pertenecen a las Fuerzas Armadas peruanas

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha afirmado este martes que las armas incautadas a algunos grupos delictivos en el marco del estado de emergencia en Ecuador por la renovada espiral de violencia no pertenecen a las Fuerzas Armadas andinas, tal y como se barajó en un primer momento.

"He tomado contacto con el ministro de Defensa de Ecuador y nos ha manifestado que no existe evidencia de ello. Todas estas autoridades (en referencia al Ejército y la Policía ecuatoriana) han señalado que no se puede comprobar que el material de guerra incautado en Ecuador sea procedente de Perú. Esa es la información oficial", ha declarado.

Chávez ha indicado que las autoridades ecuatorianas han confirmado la presencia de dinamita de procedencia peruana, si bien ese material explosivo no pertenece a las Fuerzas Armadas ni es de uso militar, sino que es de empresas privadas para actividades del sector minero, según reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

La semana pasada, el ministro anunció que el Gobierno iniciaba una auditoría para determinar si las municiones y artefactos explosivos encontrados en Ecuador procedían de arsenales del Ejército, ya que existía "una presunta posibilidad" de que hubieran "salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas".

En esta ocasión, ha precisado que la auditoría se inició hace tres meses cuando se encontró una granada que se sospecha que era de origen militar en un distrito del norte de la capital peruana, Lima, y no "como consecuencia de las versiones sobre supuesto material de guerra" en el país vecino.

"Este trabajo lo hemos iniciado hace tres meses y no ha sido fácil. Estamos hablando de un inventario en 430 polvorines y 31 almacenes de armas, munición y explosivos que están destinados a las actividades, entrenamiento y reserva de nuestras Fuerzas Armadas", ha explicado.

Así, ha agregado que los resultados de la auditoría, que deben estar listos esta semana, afectarán a la toma de acciones para determinar las responsabilidades que hubiera: "Extremamos las medidas de seguridad en todas las instalaciones que guardan material de guerra para evitar cualquier tipo de sustracción", ha agregado.