Halladas ocho cabezas humanas en sacos en Ecuador

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Ecuador ha informado del hallazgo en la madrugada del sábado de ocho cabezas en sacos de yute en una carretera del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa ecuatoriana.

Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la carretera, según el aviso recibido en el teléfono de emrgencia. En la escena también se hallaron panfletos con la frase "Prohibido robar", por lo que se especula con un móvil intimidatorio, informa la cadena de televisión Ecuavisa.

Especialistas de criminalística de la Policía se han desplazado hasta el lugar del hallazgo para fijar y levantar indicios. El fiscal de turno dispuso el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón para la autopsia prescriptiva por ley.

El caso se investiga como asesinato y la motivación estaría vinculada a violencia criminal, según la Policía. Las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial de actividades ilícitas en la zona.

Las víctimas corresponden a ocho hombres que permanecen sin identificar. Hasta el momento, no se hay noticia de personas detenidas. La Policía mantiene un operativo en el sector y continúa con las diligencias para esclarecer lo sucedido.