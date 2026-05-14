Una jueza de EEUU paraliza la deportación a Ecuador del exministro José Serrano

Archivo - Bandera de Ecuador - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Estados Unidos ha paralizado la deportación a Ecuador del exministro del Interior José Serrano, que permanece en un centro bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en Miami desde el pasado año, en virtud de la Convención Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).

La magistrada Romy Lerner ha rechazado el asilo solicitado por Serrano, si bien ha suspendido su deportación inmediata amparándose en la CAT de Naciones Unidas --ratificada por el país norteamericano-- que impide esta medida mientras se considere que existen riesgos de que la persona afectada sufra torturas o abusos graves.

Así lo ha recogido el diario 'Primicias', que indica que el exministro permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Krone, Miami, desde principios de agosto de 2025.

Sobre Serrano, que dirigió la cartera de Interior de 2011 a 2016, durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), pesa una orden de detención preventiva emitida por las autoridades ecuatorianas, por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

El actual ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha reaccionado a la decisión sobre Serrano, que presidió la Asamblea Nacional durante el gobierno de Lenín Moreno, afirmando que "las únicas opciones que tiene es prisión en Estados Unidos o prisión en Ecuador".

"La libertad ya no es un punto que esté en juego ni en debate", ha defendido en declaraciones recogidas por 'El Telégrafo', en las que ha señalado que "espera" que Serrano sea deportado al país para que respondan por los delitos por los que está siendo investigado, que incluyen tráfico de influencias, corrupción y vínculos con grupos criminales.