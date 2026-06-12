La Justicia de Ecuador niega la puesta en libertad bajo fianza al alcalde de Guayaquil, detenido por blanqueo

Archivo - Bandera de Ecuador. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Ecuador ha negado la puesta en libertad bajo fianza al alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que seguirá en prisión preventiva a la espera de que avancen las investigaciones en su contra después de que fuera detenido por presunto blanqueo de capitales.

La jueza Andrea Ordóñez, a cargo de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, ha negado la solicitud presentada por su equipo legal, que ha denunciado que el detenido ha sufrido "tratos inhumanos" en la prisión de máxima seguridad de El Encuentro, situada en Santa Elena.

"La jueza reconoce que la ley no prohíbe la caución, pero la niega porque considera que no garantiza la comparecencia del procesado. Entonces deroguen también los grilletes electrónicos, la presentación periódica, la prohibición de salida del país", ha afirmado uno de sus abogados, David Norero, en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha precisado que "ninguna medida cautelar garantiza resultados absolutos" y que si "el estándar pasa a ser la garantía total de comparecencia, entonces la única medida posible será siempre la prisión preventiva". "Y si la única respuesta del sistema es la prisión preventiva, ya no estamos frente a una medida cautelar. Estamos frente a una condena anticipada", ha argumentado.

Álvarez, uno de los principales opositores del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha denunciado privación del sueño, alimentación bajo vigilancia y un régimen de aislamiento durante su encarcelamiento. Ahora, busca ser puesto en libertad mientras continúa el proceso penal a cambio del pago de una cuantía determinada por los jueces.

Uno de los alegatos de la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva era que Álvarez no portaba la tobillera electrónica en el momento de su detención, una medida cautelar impuesta en el marco de otro caso en el que está implicado, conocido como 'Triple A', por presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos.

Para los fiscales, estos hechos justifican revocar la libertad condicional de la que disfrutaba Álvarez, quien fue detenido en su domicilio de Samborondón, en la provincia de Guayas, por nuevos delitos. El político ecuatoriano fue elegido en el cargo gracias al apoyo de la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).