Ecuador.- Lasso decreta el estado de excepción a nivel nacional en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial

Las autoridades ecuatorianas detienen a seis sospechosos



MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado este miércoles a última hora el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que ha fallecido por disparos en la cabeza al finalizar un mitin electoral en Quito.

"Las Fuerzas Armadas se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país, las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal y como lo ha previsto el Consejo Nacional de Ecuador (CNE)", ha declarado el presidente tras una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad.

Además, el mandatario ha decretado tres días de luto nacional para honrar la memoria de Villavicencio, mientras que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha señalado que se mantiene inalterable la fecha de los comicios, "en cumplimiento del mandato constitucional", así como todas las actividades ya organizadas en el marco de las elecciones.

Lasso ha confirmado la detención de al menos seis sospechosos, que, según la Fiscalía de Ecuador, han sido arrestados "durante allanamientos ejecutados" en dos distritos de Quito, "en el contexto del asesinato de Villavicencio". El mandatario ha indicado que las investigaciones continúan y que las autoridades "aplicarán todo el rigor de la ley para que los responsables paguen con la pena máxima".

"Este es un crimen político que adquiere carácter terrorista y no dudamos de que sea un intento de sabotear el proceso electoral", ha declarado Lasso, que ha apuntado a que "no es coincidencia" que este ataque se ha producido "a pocos días de la primera vuelta".

Asimismo, ha aseverado que el Estado "no va a retroceder" y se va a mantener "firme", ya que "la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato". "A quienes buscan amedrentar al Estado, (...) no le vamos a entregar el poder, ni las autoridades, al crimen organizado, aunque esté disfrazado", ha agregado.

"Coincidimos que hasta la pérdida de un demócrata y luchador, las elecciones no se suspenden, se tienen que realizar, y la democracia se tiene que fortalecer. Es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia", ha sostenido Lasso.

Villavicencio, antiguo sindicalista y candidato por el Movimiento Construye, ha sido asesinado este miércoles durante la finalización de un mitin electoral de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. El sospechoso de su muerte ha fallecido posteriormente, al resultar herido en un enfrentamiento con agentes.

El Movimiento Construye ha expresado su "horror y dolor" por la muerte de Villavicencio, al que ha calificado de "luchador incansable" contra las mafias, mientras que varios países han mostrado su solidaridad y consternación por el ataque.