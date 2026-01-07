Liberado el líder de 'Los Tiguerones' tras vencer el plazo para que Ecuador presentara garantías de seguridad

Exterior de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Los tres detenidos pasan a disposición judicial este sábado a partir de las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, que decidirá si los deja en libertad o los env - Diego Radamés - Europa Press

La Audiencia Nacional (AN) ha dejado en libertad a William Joffre Alcívar, conocido como 'comandante Willy' y uno de los jefes de la organización criminal 'Los Tiguerones', después de que venciera el plazo para que Ecuador presentara garantías de seguridad de cara a la solicitud de extradición solicitada.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la Justicia española había advertido de esta posibilidad pero que el Gobierno ecuatoriano no ha presentado las garantías dentro del plazo de tiempo estipulado, por lo que el líder del grupo ha quedado en libertad.

Tras esta confirmación, el Ministerio de Exteriores de Ecuador ha solicitado "que se revise y revea la presunta decisión emitida por ese país --conocida de manera extraoficial-- sobre la liberación" de Alcívar y que "se concrete en el menor tiempo su extradición", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

La cartera diplomática ha asegurado que ya "entregó en junio de 2025 la documentación adicional requerida por España, que incluye, entre otros, las garantías solicitadas para materializar la extradición concedida". "A pesar de ello, España solicitó nuevamente ampliar las garantías para ejecutar la extradición, mismas que ya han sido entregadas", ha insistido.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha adelantado que el Gobierno presentará una queja a través del Ministerio de Exteriores, puesto que, según considera, se ha enviado toda la documentación necesaria para concretar la extradición. Así, ha indicado que trabajarán para "remediar la situación".

Asimismo, ha revelado que 'Negro Willy' le habría enviado varias amenazas en contra de su vida y la del presidente del país latinoamericano, Daniel Noboa, según declaraciones recogidas por el diario 'Primicias'.

La AN acordó en mayo de 2025 su entrega pero condicionó la misma a que en un plazo de tres meses Quito prestase "garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas" tendentes a garantizar "de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de las personas recluidas en sus centros penitenciarios".

La Guardia Civil detuvo en octubre de 2024 a los dos máximos responsables de 'Los Tiguerones', designada como organización terrorista por las autoridades ecuatorianas, en una operación que permitió su localización mientras hacían uso en España de documentación falsa para ocultarse de la Justicia.

A esta organización se le atribuye el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien estaba investigando el caso del asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado y también seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.

El 'Comandante Willy' está considerado líder de 'Los Tiguerones', una organización declarada terrorista en Ecuador y sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades judiciales ecuatorianas como presunto responsable de un delito de terrorismo.