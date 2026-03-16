Más de 250 detenidos durante el toque de queda vigente en cuatro provincias de Ecuador

Archivo - Bandera de Ecuador (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Ecuador ha confirmado este lunes que más de 250 personas han sido detenidas durante el toque de queda vigente en las provincias de Guayas (suroeste), Los Ríos (centro), El Oro (sur) y Santo Domingo de los Tsáchilas (norte).

La cartera ha confirmado que 253 personas han sido detenidas por incumplir el toque de queda y por tenencia ilícita de armas, según ha recogido 'El Universo'. El ministro del Interior, John Reimberg, ha publicado en redes sociales varios vídeos de personas arrestadas.

La Policía de Ecuador ha recordado que el toque de queda en estas provincias permanece vigente entre las 23.00 y las 5.00 horas (hora local). "Durante este periodo no se emitirán salvoconductos y las personas que tengan vuelos programados deberán movilizarse portando los documentos que avalen su viaje", ha indicado.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha desplegado a cerca de 75.000 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos más de 30.000 militares y más de 35.000 policías, con el objetivo de acabar con la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico.

El Ejecutivo ya declaró el estado de excepción ante la existencia de un "conflicto interno armado" debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como "terroristas", entre ellos la banda delictiva Los Águilas, la pandilla de Los Lobos, los conocidos Latin Kings, la banda criminal de Los Tiburones o el cartel del narcotráfico Los Choneros.