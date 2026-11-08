Ecuador.- Miles de personas protestan en Ecuador contra las políticas del Gobierno de Noboa

Archivo - Una mujer corea consignas a través de un megáfono durante la manifestación en Quito, Ecuador, 28 de septiembre de 2025 (archivo= - Veronica Lombeida / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este sábado en manifestaciones concentradas en diferentes ciudades de Ecuador y convocadas por organizaciones sociales, sindicales y populares en rechazo a las políticas del Gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa en materias de educación, sanidad y seguridad.

La concentración ha estado marcada por las demandas de liberación de la líder opositora ecuatoriana, Luisa González, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 23 de octubre por un presunto delito de blanqueo de capitales durante la campaña electoral de 2023.

Por su parte, Luisa, a través una carta distribuida en sus redes sociales, ha querido mandar un mensaje a sus compatriotas pidiendo que "no se rindan, ni se den por vencidos ante esta dictadura" y ha clamado a "no tener miedo al Gobierno".

En Quito, la capital, la lluvia no ha impedido que los ciudadanos, la mayoría jóvenes, saliesen a las calles a protestar contra la Administración de Noboa. A la movilización se han sumado pacientes renales y grupos universitarios, según ha recogido la cadena ecuatoriana Ecuasiva.

La marcha ha recorrido varias calles de la capital con tambores y música hasta llegar a la Corte Constitucional y a la Fiscalía, custodiados por la Policía. Además, los manifestantes han portado pancartas y banderas de Ecuador y se han escuchado consignas a favor de la educación, sanidad y exigiendo la dimisión de Noboa y la libertad de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

También se ha producido manifestaciones en otras once ciudades del país, como en Guayaquil, donde alrededor de 200 personas se han concentrado con carteles para visibilizar sus demandas de mejora en la sanidad. En Cuenca, la concentración ha reunido a unas 100 personas para cuestionar los recortes presupuestarios en educación superior.