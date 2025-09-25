Mueren 17 presos tras enfrentamientos entre bandas rivales en una cárcel en el noroeste de Ecuador

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han informado este jueves de que al menos 17 presos ecuatorianos han muerto después de que integrantes de bandas criminales contrarias hayan protagonizado enfrentamientos en una cárcel en la ciudad de Esmeraldas, en el noroeste del país.

Los disturbios empezaron en uno de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social de Varones a las tres de la madrugada del jueves tras una falsa alarma por parte de un preso. Otros reclusos aprovecharon el tumulto para robar las llaves de los guardias de seguridad, salir de las celdas y atacar a sus rivales.

Según informaciones preliminares de la Policía Nacional ecuatoriana, los enfrentamientos se dieron tras una orden externa del grupo criminal 'Los Tiguerones' contra miembros de 'Los Lobos' y 'Los Choneros', según ha recogido el portal Primicias.

Esto se produce apenas días después de que 14 reos muriesen tras un motín registrado en la prisión de Machala, situada en el sur de Ecuador, entre un grupo de reclusos de la banda 'Los Lobos Box', que logró salir de sus celdas, e integrantes de la banda rival 'Los Lobos'.

Las cárceles son un punto central de la crisis de violencia que sufre actualmente Ecuador. En el interior de estas instalaciones han sido asesinados unos 600 reos desde el año 2021, la mayoría en una serie de masacres perpetradas por bandas rivales.