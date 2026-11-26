Archivo - Bandera de Ecuador. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro trabajadores han perdido la vida y un quinto ha resultado afectado este jueves como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos en el interior de un buque pesquero situado a un kilómetro del litoral de la localidad ecuatoriana de Manta.

De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos de Manta recogida por la cadena Ecuavisa, el suceso se produjo en uno de los compartimientos del barco dedicados al almacenamiento de capturas, donde los operarios realizaban tareas previas a la salida del buque. Los gases emanados por la descomposición de restos de pescado se habrían concentrado en el habitáculo, provocando el desvanecimiento y la posterior intoxicación mortal de los afectados.

Tras activarse la alerta, una dotación de bomberos se movilizó desde la Capitanía del Puerto de Manta en varias lanchas de intervención para acceder al barco y auxiliar a la tripulación.

La embarcación, de nombre 'Doña Lucía' y abanderada en Panamá y Ecuador, se encontraba en fase de puesta a punto antes de iniciar su próxima campaña en alta mar. En el momento del accidente permanecían a bordo otros 15 trabajadores de mantenimiento que resultaron ilesos.

Una vez rescatados del interior de la bodega, los cuerpos sin vida de los cuatro fallecidos fueron evacuados por vía marítima hasta las instalaciones portuarias de Manta para su entrega a los equipos de Medicina Legal.