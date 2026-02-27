Noboa afirma que Colombia "es el peor socio comercial" y justifica los aranceles por la inseguridad fronteriza

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha afirmado este viernes que Colombia "es el peor socio comercial" de su país y ha justificado la imposición de aranceles por el "descuido absoluto de la frontera" por parte de su vecino, a pocas horas de que entre en vigor un nueva subida de hasta el 50% de las tasas.

"Esta sobretasa es el producto de un descuido absoluto de la frontera de parte de Colombia", ha apuntado el presidente ecuatoriano durante una entrevista con Radio Centro. "Eso nos duplica el costo a nosotros de proteger nuestra frontera a cerca de 400 millones de dólares adicionales al año", ha asegurado.

Noboa ha afirmado que desde que han comenzado a aplicar hace un mes la tasa del 30% a las exportaciones colombianas se han reducido las muertes violentas en regiones que limitan con Ecuador, como son los casos de las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, hasta un 33%.

De igual manera, ha calificado a Colombia como el "peor socio comercial" de su país, con un déficit que alcanzan los 1.100 millones de dólares. Noboa confía en que estas medidas doten de mayores oportunidades a ciertos productos ecuatorianos, además de generar empleo y mayor comercialización.