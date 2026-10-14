Ecuador.- Noboa anuncia "operaciones especiales" para primeros de noviembre en las regiones costeras de Ecuador

Archivo - Daniel Noboa, presidente de Ecuador. - Isaac Castillo/Ecuador President / Zuma Press / Eu

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este miércoles nuevas "operaciones especiales" para los primeros diez días del mes de noviembre en las regiones de la costa del país, incluyendo nuevos toques de queda que, según ha dicho, ha mejorado la percepción de seguridad de la ciudadanía.

"Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y 10 de noviembre, con toque de queda en las provincias de la costa", ha hecho saber Noboa en una entrevista para Radio Centro Ambato, que recogen otros medios ecuatorianos.

Las siete provincias costeras de Ecuador son las más tiempo llevan sujetas a las medidas de excepción que vienen aplicando el Gobierno para contener los altos índices de criminalidad, con toques de queda y operaciones militares constantes.

Estas medidas vienen funcionado a medida que "la gente se siente más tranquila", según ha explicado el mandatario, que sostiene que gracias a estas restricciones ha caído un 40% el número de delitos y han descendido las extorsiones. "Se ve en las ventas, se ve en el turismo y se ve en la tranquilidad", ha incidido.

Noboa ha destacado los resultados de las últimas operaciones de las autoridades, que han incluido la detención de cabecillas de algunos cárteles mexicanos, o de la mafia albanesa, además de más de ocho toneladas de droga incautada.

Con esta, son ya cuatro los toques de queda que se han aplicado en lo que va de 2026 y llegará un mes después del que rigió en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que han concentrado de forma casi continua las restricciones de movimiento y los estados de excepción, que datan desde enero de 2024.