Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una imagen de archivo. - PRESIDENCIA DE ECUADOR EN X - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha señalado este lunes que al líder de Los Tiguerones, William Alcívar Bautista, alias 'Comandante Willy', "le espera la cárcel de El Encuentro" a su regreso al país tras ser repatriado por España, donde había permanecido primero oculto y después encarcelado desde hace cuatro años.

Noboa ha advertido de que 'Comandante Willy' tendrá que responder por el asalto a TC Televisión del 9 de enero de 2024, y que motivó su declaración de estado de conflicto armado interno ante el incremento de la violencia, y por una red de extorsiones que esquilmaba hasta 200.000 dólares mensuales a familias y negocios.

"Lo espera la Cárcel de El Encuentro", ha dicho el presidente ecuatoriano, aludiendo a su proyecto penitenciario estrella, unas instalaciones levantadas en una zona aislada de la provincia de Santa Elena, a imagen y semejanza del CECOT de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador.

"A los que siguen en sus escondites fuera del país, no duden que los haremos responder ante la justicia. Las estructuras narcopolíticas y de crimen organizado se están desbaratando y seguiremos luchando hasta tener la victoria final", ha declarado el presidente ecuatoriano en un vídeo en sus redes sociales.

Bautista ha aterrizado en la madrugada de este lunes en el aeropuerto de Guayaquil, escoltado por agentes de la Policía española, después de que se hiciera efectiva su expulsión tras once meses de libertad vigilada. "Esta operación llevó meses. Nunca perdimos el rastro", ha dicho el ministro del Interior, John Reimberg.

"Espero que no esté en la cárcel menos de 40 años, pero queda en manos de la justicia", ha manifestado el ministro del Interior, que ha destacado la cooperación entre las autoridades española y ecuatoriana. La Justicia ha dado por bueno la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión preventiva para Bautista y otros cuatro de sus compinches mientras son investigados por un delito de reclutamiento de menores con fines delictivos.

A 'Negro Willy', como también se le conoce, se le atribuye la organización del asalto en directo el 9 de enero de 2024 de un grupo de hombres armados a los platós de TC Televisión, quienes mantuvieron secuestrados durante cerca de una hora a los trabajadores de del informativo El Noticiero.

Aquel episodio no fue un hecho aislado, sino la acción más mediática de una jornada de violencia simultánea en varios presidios del país, que incluyó además de motines y funcionarios de prisiones retenidos, la fuga de otros líderes criminales, como el Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito; o el de Los Lobos, Fabricio Colón Pico; así como otros ataques en varias partes del país.