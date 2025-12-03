Noboa declara como grupo terrorista a Hermanos Musulmanes

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha incluido a la organización islamista Hermanos Musulmanes en su lista de grupos "terroristas", en un decreto que ordena a la Inteligencia del país latinoamericano analizar la "incidencia" de éste entre los grupos armados identificados por las autoridades.

El Decreto 239 justifica la decisión al considerar que la entidad constituye "una amenaza para la población civil, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado".

El texto, firmado el 2 de diciembre según recoge la plataforma de la Presidencia, basa asimismo la medida, entre otros elementos, en un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ecuatoriano del pasado 12 de noviembre que cataloga a Hermanos Musulmanes como "organización terrorista con injerencia" en el país latinoamericano.

El presidente Noboa ha iniciado este mismo miércoles una gira internacional que lo llevará a Emiratos Árabes Unidos, país que visitó entre abril y mayo, según recoge el diario 'Primicias', y desde donde ya condenó la actividad del grupo fundado a principios del siglo XX en Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 24 de noviembre una orden ejecutiva que abre el proceso para la designación como organización terrorista de "ciertas secciones" de Hermanos Musulmanes.

El mandatario, aliado de Noboa, mencionó expresamente a las filiales del grupo en Líbano, Jordania y Egipto, por "sumarse" a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, Hezbolá y las facciones palestinas en el marco de la ofensiva israelí tras el 7 de octubre de 2023, así como por "participar o facilitar y apoyar campañas de violencia y desestabilización que dañan a sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos".